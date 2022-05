O Real Madrid garantiu esta quarta-feira a final da Liga dos Campeões após uma reviravolta épica. Os dois golos de Rodrygo (90’ e 90’+1) valeram o triunfo por 2-1 que permitiu igualar a eliminatória, depois da derrota por 3-4 em Manchester. Já no prolongamento, Benzema (95’, de penálti) fez o golo que colocou os merengues na final de Paris com o Liverpool.









O City, com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva a titulares, foi criterioso no ataque. Jogou sem pressa, mas foi muito perigoso. Mahrez (10’), De Bruyne (15’), Bernardo Silva (20’) e Phil Foden (40’) viram os seus remates serem travados por Courtois.

Os merengues mostravam desacerto ofensivo. Perdulários, acabaram mesmo por sofrer um golo com Bernardo Silva a servir Mahrez (73’). Grealish ainda teve duas ocasiões para marcar, mas a entrada de Rodrygo mudou tudo. O Real arriscou no ataque e foi premiado com um bis do brasileiro, após assistências de Benzema e Asensio.









Leia também Cristiano Ronaldo trava Espírito Santo na liga inglesa O jogo foi para prolongamento e o inevitável Benzema sofreu uma falta (Rúben Dias) dentro da área e converteu o penálti que colocou o resultado em 3-1 (6-5 nas duas mãos).

Benzema tenta bater cr7

O francês Benzema está insaciável nesta Liga dos Campeões e esta quarta-feira apontou o seu 15º golo. Dez deles nos últimos cinco jogos.





O avançado dos merengues fez também o seu golo 86 na Champions e igualou Lewandowski como o terceiro melhor marcador da prova.





Com mais um jogo, a final de Paris, Benzema pode ambicionar bater o recorde de golos de uma edição da Liga dos Campeões que pertence a Cristiano Ronaldo: 17 golos.