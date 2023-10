Real Sociedad vence para a liga espanhola a poucos dias da visita ao Estádio da Luz

A Real Sociedad venceu este sábado o Maiorca por 1-0, em jogo da 10.ª jornada da Liga espanhola de futebol, poucos dias antes da visita ao Benfica, para a terceira jornada da Liga dos Campeões.

Um golo de Brais Mendez, aos 64 minutos, garantiu o triunfo da Real Sociedad, que pouco depois viu ser-lhe anulado um tento por fora de jogo.

A equipa basca segue na quinta posição da liga espanhola, com 18 pontos, menos seis do que o líder, o Real Madrid, que ainda hoje defronta o Sevilha e que será o próximo adversário do Sporting de Braga na 'Champions'.

A formação espanhola, que lidera o grupo D da 'Champions', no qual o Benfica é último classificado, visita os campeões portugueses na terça-feira, em jogo da terceira jornada da 'poule'.