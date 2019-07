Real Sport Clube ganha 3,4 milhões com Vinícius

O Real Sport Clube vai receber 3,4 milhões de euros pela transferência de Carlos Vinícius, depois de o Benfica ter comprado a totalidade do passe do jogador por 17 milhões. Isto porque, sabe o CM, a equipa do Campeonato de Portugal ficou com 20% do passe do avançado, quando o vendeu ao Nápoles, no ano passado, por quatro milhões de euros, num negócio mediado por Jorge Mendes. Em Itália, ainda assim, foi noticiado que o clube de Queluz tinha 50% do passe.

Carlos Vinícius nunca chegou a jogar no clube italiano. Foi emprestado ao Rio Ave na primeira metade da época e ao Mónaco na segunda. O CM contactou o presidente do Real, Adelino Ramos, que disse que estava "fora" e que "não fazia qualquer comentário sobre o negócio feito entre Nápoles e Benfica".

O brasileiro fez esta sexta-feira exames médicos e assinou com os encarnados um contrato válido por cinco épocas. A contratação do ponta de lança (24 anos) foi uma exigência de Bruno Lage, que perdeu Jonas e João Félix.

As águias já gastaram 37 milhões de euros no ataque, depois da chegada de Raul De Tomas, contratado ao Real Madrid por 20 milhões. Vinicius é um avançado possante e alto (tem 1,90 metros e pesa 84 quilos). É um jogador que traz soluções diferentes às oferecidas por De Tomas e Seferovic.

"Não há lugares garantidos no onze", disse esta sexta-feira Bruno Lage, treinador do Benfica.

Primeiro jogo nos EUA

O Benfica realiza este sábado, às 21h00 (Sport TV1), o primeiro teste na International Champions Cup 2019. Os encarnados defrontam os mexicanos do Chivas Guadalajara, no Levi’s Stadium, Califórnia, Estados Unidos. Depois deste jogo, o Benfica defronta a Fiorentina (dia 25) e o Milan (28). "Temos tido muito apoio aqui", disse esta sexta-feira Bruno Lage.

Rui Costa: "Perin? tudo analisado"

"Foi um processo natural de testes médicos e agora vai ser tudo bem analisado para ver o que vamos fazer", disse esta sexta-feira Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, sobre Matia Perin. O guarda-redes da Juventus vai recuperar da operação ao ombro direito em Itália. Pode ir para a Luz no final do ano, se passar nos exames médicos, com as águias a pagarem 15 milhões. A transferência está em risco e o jogador pode não chegar à Luz.