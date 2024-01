O Benfica foi condenado pelo Conselho de Disciplina a uma multa de 6120 euros devido a uma agressão ocorrida na receção ao FC Porto, para a Liga, a 29 de setembro do ano passado (as águias venceram por 1-0).Carlos Hernandez Pintado, analista de jogo dos dragões, levou com um isqueiro na cara arremessado das bancadas do Estádio da Luz. O caso foi logo denunciado pelo técnico Sérgio Conceição.