Frederico Varandas quer repetir a ‘receita Sarabia’ nos negócios de verão para reforçar a equipa do Sporting, apurou o CM.O presidente leonino sabe que tem algumas pérolas no plantel que são cobiçadas por grandes clubes europeus, como Matheus Nunes, Porro ou Palhinha. Assim, pretende fazer como fez com Nuno Mendes, que foi para o PSG, com os leões a conseguirem o empréstimo de Sarabia.