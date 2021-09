Rui Costa formalizou esta terça-feira a vontade de se candidatar à presidência do Benfica. Com uma declaração de apenas três minutos, prometeu “reconduzir o Benfica ao caminho da glória” e garantiu revelar a sua lista nos próximos dias.Para as eleições, que vão decorrer no dia 9 de outubro, Rui Costa não tem dúvidas: trata-se de um dos “momentos mais desafiantes” da sua vida.