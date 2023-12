O lateral-direito João Mário foi ausência do treino de domingo do FC Porto, mas a sua recuperação para o jogo da Liga dos Campeões com o Shakhtar Donetsk, na quarta-feira (20h00), é prioritária.





O internacional português está a recuperar de uma contusão com hematoma na coxa direita, contraída frente ao Barcelona (2-1), e já falhou os últimos três jogos com Famalicão (3-0), Estoril (1-3 para a Taça da Liga) e Casa Pia (3-1). Contudo, Sérgio Conceição confia que poderá contar com o lateral no último jogo da Champions, no qual basta empatar para seguir para os oitavos de final da prova. Mesmo que não seja titular, o técnico espera dar-lhe alguns minutos de competição a pensar no jogo seguinte frente ao Sporting, na segunda-feira, em que estarão frente a frente os dois líderes do campeonato português, ambos com 31 pontos.