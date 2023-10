A recuperação total de St. Juste vai determinar a possível venda pelo Sporting de Diomande no mercado de janeiro, apurou o CM.



O central holandês, de 26 anos, está a entrar na fase crítica da recuperação com um aumento da carga física e do ritmo competitivo, tendo como testes um jogo-treino com a equipa B e a possibilidade de regressar à titularidade no encontro da Taça de Portugal com o Olivais e Moscavide (sábado, dia 21).









