Recuperar Pepe para o jogo com o Sporting na segunda-feira é prioridade no FC Porto. Um cenário que, segundo apurou o CM, está a ser encarado com otimismo entre os departamentos técnico e clínico dos azuis e brancos. O jogador deverá recuperar a tempo e estará, tudo indica, em Alvalade. E a jogar.









O central saiu com queixas físicas do jogo com o Shakhtar (5-3), que garantiu a passagem aos oitavos da Champions. As queixas de Pepe, em vésperas do clássico, foram mesmo a única nota negativa da noite. Tudo aconteceu no tempo de compensação quando acidentalmente Fábio Cardoso, parceiro no eixo da defesa, pisou o tornozelo direito do capitão de equipa. Pepe queixou-se e foi assistido pelo médico da equipa.

Mais tarde, em declarações ao Porto Canal, Sérgio Conceição falou sobre o assunto. “Ainda não falei com eles, mas com o espírito do Pepe, com meia perna joga. Se não puder jogar, joga outro com o mesmo espírito”, disse o treinador.