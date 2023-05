O pleno do Conselho de Disciplina (CD) da FPF rejeitou o recurso de Adán, o que muito provavelmente afasta o guarda-redes do Sporting do dérbi deste domingo com o Benfica. Além de que Rúben Amorim já disse que Franco Israel será o titular na baliza, independentemente do que a Justiça decidir.









No âmbito do processo em que foi castigado com um jogo de suspensão depois de ter sido expulso com o Marítimo, Adán não exerceu a sua defesa prévia. Isto porque o email com o documento foi parar à caixa de ‘spam’ do CD.

No recurso, o departamento jurídico do Sporting pediu a nulidade do processo, uma vez que é obrigatório os jogadores serem ouvidos mesmo nos sumaríssimos - uma imposição desde o caso Palhinha.



O pleno do CD rejeitou essa argumentação, alegando que o órgão da FPF é alheio ao facto de o email ter ido parar ao ‘spam’. Diz que cabia ao Sporting a responsabilidade de assegurar que a documentação tinha chegado a bom porto. Mais, salienta que o Sporting não utilizou, como costuma fazer, a plataforma específica para apresentar a defesa.





Com o chumbo do pleno do CD, o Sporting ainda pode recorrer do castigo para o Tribunal Arbitral do Desporto com uma providência cautelar que suspendesse a aplicação do castigo a Adán. Mas é praticamente impossível que mesmo o Tribunal Central Administrativo Sul fosse depois notificado a tempo de tomar uma decisão antes do dérbi deste domingo, às 20h30.





“Desde que o Adán levou o vermelho, na minha cabeça o Franco ia jogar”, afirmou ontem Rúben Amorim à hora de almoço, antes de o CD ter divulgado o acórdão, acrescentando: “Se o Adán for despenalizado, no máximo vai para o banco. Quem vai jogar é o Franco Israel.”