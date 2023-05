O Sporting ainda não teve acesso ao relatório do árbitro Tiago Martins do jogo com o Marítimo (2-1) e viu adiada a pretensão de recorrer do castigo (duplo amarelo) de Adán, de forma a poder contar com o guarda-redes no dérbi.









O facto de a jornada só ter ficado completa na segunda-feira fez com que os relatórios e os castigos a aplicar aos jogadores só sejam conhecidos esta terça-feira. Só então o departamento jurídico dos leões pode decidir a estratégia a seguir. Certo é que haverá menos um dia útil para preparar a estratégia.

O caso de Adán é diferente dos de Palhinha e Paulinho, jogadores leoninos que interpuseram uma providência cautelar no Tribunal Central Administrativo do Sul e acabaram por jogar na semana seguinte. Adán viu o primeiro cartão amarelo (90+4’) numa quezília com Winck e o segundo (90+7’) por protestos no golo do Marítimo, que acabou por ser anulado após indicação do VAR. Daí que a utilização do espanhol, de 36 anos, esteja mais difícil.