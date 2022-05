‘Reds’ felizes nos penáltis na Taça de Inglaterra

O desfecho da edição deste ano da Taça de Inglaterra foi tirado a papel químico da Taça da Liga realizada em fevereiro: o Liverpool foi mais eficaz nos penáltis (6-5 depois do 0-0 após prolongamento) e voltou a bater o Chelsea , no Estádio de Wembley.









Com Diogo Jota no banco de suplentes, a equipa de Jurgen Klopp foi quase sempre superior ao rival londrino, que só esteve por cima no início da segunda parte.

Luis Díaz foi titular e foram dele as melhores chances do Liverpool. Contudo, o resultado não mudou nos 90’ nem depois no prolongamento. Nos penáltis, Alisson defendeu o remate de Mason Mount. Logo a seguir o grego Tsimikas deixou os adeptos dos ‘reds’ em delírio nos festejos da sua 8ª Taça de Inglaterra do palmarés.





Apesar de mais um troféu, nem tudo foram boas notícias para Klopp, que viu Salah sair no primeiro tempo por lesão. O avançado, uma das figuras do Liverpool, está assim em dúvidas para a decisão final da Premier League (faltam duas jornadas e os ‘reds’ estão a 3 pontos do Manchester City)e para a final da Liga dos Campeões, dia 28 de maio, com o Real Madrid, no Stade de France (Paris).