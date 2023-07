Reforçar meio-campo do FC Porto custa mais de vinte milhões

O FC Porto poderá ter de investir mais de 20 milhões de euros para assegurar os dois reforços pretendidos para o meio-campo. As contratações de Alan Varela e Nico González estão bem encaminhadas, mas estão dependentes de serem ultrapassadas as últimas exigências de Boca Juniors e Barcelona, respetivamente.No que toca a Alan Varela, os dragões chegaram a uma plataforma de entendimento para uma compra por valores totais de aproximadamente 12 milhões de euros, entre o montante à cabeça e objetivos facilmente concretizáveis.Inclusive, o jogador não alinhou na madrugada de sexta-feira num jogo da Taça da Argentina. Mas os dirigentes do Boca aumentaram a percentagem pedida na mais-valia de uma venda futura de 20 para 30%.Quanto a Nico González, o FC Porto tinha apalavrado o empréstimo com opção de compra. Mas o Barcelona quer que essa aquisição seja obrigatória ainda durante a atual época. É que esse encaixe, que a imprensa catalã diz rondar os 10 milhões de euros, seria importante para os blaugrana face às dificuldades financeiras que atravessam.No editorial da revista ‘Dragões’, Pinto da Costa atacou quem disse que Sérgio Conceição e Otávio iam sair do clube e refutou as críticas às dificuldades financeiras, recordando que o FC Porto cumpre o fair play da UEFA e já contratou Fran Navarro.O FC Porto contratou Erik Nascimento ao Ituano, da 2.ª divisão brasileira. Os contornos do negócio não foram revelados, mas o central de 18 anos, que vai integrar a equipa de juniores, tem um valor de mercado de 50 mil euros.