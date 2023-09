Iván Fresneda, reforço do Sporting para a lateral direita, chegou no início da semana a Alvalade (começou a treinar na quarta-feira) mas é desde já opção para o jogo com o Sp. Braga, que se realiza no domingo na cidade minhota.



Segundo apurou o CM, Rúben Amorim quer o jogador integrado o mais rapidamente possível e, por isso, é crível que o venha a convocar para o jogo grande da quarta jornada da Liga.









