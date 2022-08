A excelente prestação de Hidemasa Morita no último jogo de preparação da pré-época, diante do Wolverhampton (1-1) lançou o médio japonês para a titularidade no arranque da Liga no próximo fim de semana.



Segundo apurou o CM, Rúben Amorim ficou muito agradado com a exibição do reforço que chegou do Santa Clara.









Ver comentários