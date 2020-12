"Reforço? Só do primeiro lugar", diz Rúben Amorim

Rúben Amorim fugiu este sábado às questões sobre o mercado na antevisão do jogo deste domingo (20h00, SportTV1) com o Belenenses SAD, no Jamor. "Reforço? A posição que queremos reforçar é a do primeiro lugar em janeiro. E uma prenda no sapatinho são três pontos contra o Belenenses SAD", destacou o técnico meio a brincar, fugindo às notícias que dão conta do interesse dos leões na contratação do avançado Paulinho ao Sp. Braga.



E Rúben Amorim também se mostrou poupadinho nos golos necessários para vencer. "Meio a zero basta, o que interessa são os três pontos. A vitória com o Farense (1-0) valeu os mesmos pontos que o triunfo com o Tondela (4-0). Contra uma equipa que defende muito bem, se conseguirmos marcar um golo ao Belenenses SAD e não sofrer nenhum, levamos os três pontos. Agora, nós queremos melhorar de jogo para jogo. Sim, gostamos de marcar golos, mas o 1-0 basta para os três pontos", reforçou.





O treinador leonino não esconde a vontade de entrar em 2021 na liderança da Liga e revelou as várias formas de jogar com o mesmo sistema 3x4x3. "O sistema é o mesmo, mas a forma de jogar é diferente. Aqui ou ali mudamos um elemento e isso altera completamente a forma de jogar. Por exemplo, o Plata está a fazer a posição do Porro e é logo diferente, a forma como os adversários vão defender ou atacar", disse."Se Deus quiser vamos estar cá vários anos e vamos adaptando e crescendo como equipa, mas isto tem funcionado: marcamos golos e sofremos poucos. Mas existem equipas que defendem bem. Ganhámos ao Farense (1-0) porque tivemos um querer muito grande. Faltou inspiração e isso pode faltar, mas a atitude é inegociável. E essa atitude vai levar-nos a vencer muitos jogos", concluiu.A lesão de Feddal vai obrigar Rúben Amorim a mexer na defesa de três centrais. O técnico leonino, que tem feito grandes elogios a Gonçalo Inácio, deve dar mesmo a titularidade ao jovem de 19 anos. O treinador vai manter Luís Neto à direita e o patrão Coates ao centro, sendo que o jovem vai ficar no lado esquerdo. De resto, o técnico vai manter-se fiel ao sistema tático de 3x4x3.O Sporting e o Belenenses SAD têm as melhores defesas da Liga com apenas sete golos sofridos. Uma marca que dividem ainda com o V. Guimarães.O Sporting tem praticamente o triplo dos golos marcados do que o Belenenses SAD. Os leões já festejaram 24 vezes, enquanto que o adversário de hoje só celebrou em cinco ocasiões.O Sporting venceu os quatro jogos que disputou com o Belenenses SAD. Apontou 15 golos e sofreu apenas 3.O Sporting mantém o interesse na contratação de Paulinho, mas os bracarenses não vão facilitar e pretendem o valor da cláusula de rescisão: 30 milhões de euros.O avançado bracarense é um dos desejos de Rúben Amorim. O técnico leonino trabalhou com Paulinho no Sp. Braga e acredita que o Sporting será muito mais forte com ele no plantel. Amorim acredita mesmo que com este reforço os leões ficam mais próximos de conquistar o título de campeão nacional.No entanto, as negociações não se afiguram nada fáceis. Não o foram no verão, quando o negócio abortou, e agora será ainda mais difícil, pois o jogador renovou com os bracarenses e reforçou a cláusula de rescisão para 30 milhões de euros.Mas o negócio pode conter outros jogadores. Segundo o CM apurou, os bracarenses só admitem, como aconteceu no verão, aceitar uma parte em dinheiro e um jogador. Assim, para já o negócio poderá ser feito por 20 milhões de euros e o passe do avançado Sporar, que seria avaliado em 10 milhões. Contudo, os bracarenses entendem que o Sporting é um concorrente direto e, por isso, não estão dispostos a ceder uma das suas joias, comprometendo a sua própria competitividade e resultados desportivos.Paulinho tem vários interessados do estrangeiro e o negócio até será bem mais fácil, podendo ser efetuado por 25 milhões, mais cinco por objetivos. É que aqui não se colocava a hipótese de reforçar um concorrente direto. Além disso, o negócio da transferência de Rúben Amorim do Sp. Braga para o Sporting não foi pacífico, com os leões a terem de renegociar a forma de pagamento (12 M €)."O Sporting tem processos bem definidos que vêm da época passada. É uma equipa que quando rouba a bola, os jogadores são rápidos a chegar à baliza." Foi assim que Petit, treinador do Belenenses SAD, analisou a equipa do Sporting, reconhecendo que "estão em primeiro lugar com todo o mérito".O técnico defende que os leões são uma equipa, no seu todo, "muito forte". "Tem princípios bem definidos, bem trabalhados e em termos individuais tem jogadores que podem desequilibrar. Esperamos um Sporting forte. Mas nós também trabalhámos e sabemos o que temos de fazer no campo para pontuar".Pedro Mendes, avançado de 21 anos que o Sporting emprestou ao Almería, vai regressar a Alvalade em janeiro. O CM sabe que o clube espanhol já está a discutir com os leões a devolução do dianteiro (10 jogos e zero golos esta época).Coates, Palhinha e Nuno Santos são os três jogadores leoninos em risco de falharem o jogo com o Sp. Braga se virem mais um amarelo na partida de hoje frente ao Belenenses SAD. Feddal também está em risco, mas não joga por lesão.