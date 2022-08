A segunda derrota seguida do Sporting na Liga e os recados à SAD deixados por Rúben Amorim vão obrigar a reforços de última hora em Alvalade, sabe o CM.



A contratação do grego Alexandropoulos (já está em Lisboa para assinar) não vai ser a única até ao fecho do mercado (1 de setembro). As debilidades apresentadas diante do Desp.