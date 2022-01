O Sporting está interessado em contratar um central e um avançado durante este mercado de transferências, negócios que, sabe o CM, poderão ser acelerados pela saída de Jovane Cabral até ao fim do mês.Há muito que Rúben Amorim definiu como prioridade o reforço do centro da defesa. O treinador joga sempre com três centrais e tem apenas quatro no plantel principal: Coates, Feddal, Gonçalo Inácio e Neto.