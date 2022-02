Os reforços garantidos pelo Sporting no mercado de inverno tardam em ter o impacto esperado pelos responsáveis. Rúben Amorim sempre afirmou que as contratações de Slimani e Marcus Edwards tinham sido feitas a pensar no longo prazo, mas o CM sabe que em Alvalade havia a convicção de que por esta altura já teriam ganho maior relevância no rendimento (e resultados) da equipa.