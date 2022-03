Regresso de Pote obriga Rúben Amorim a mandar para o banco Slimani, Paulinho ou Sarabia

Pote está recuperado da lesão da coxa esquerda e o seu regresso à titularidade na equipa do Sporting está a causar (boas) dores de cabeça a Rúben Amorim, que terá de escolher entre Slimani, Paulinho ou Sarabia para um deles se sentar no banco.Apesar de o regresso do melhor marcador da Liga na temporada passada ser positivo, tal obriga o técnico a mexer numa equipa que tem dado boa conta de si nos dois últimos jogos (triunfo por 2-0 sobre o Arouca e empate a zero com o Manchester City para a Liga dos Campeões).Paulinho é um jogador que tem a total confiança do treinador, que está a sempre a valorizar o trabalho invisível realizado pela contratação mais cara de sempre dos leões. Já Slimani tem vindo a afirmar-se no plantel e os dois golos do triunfo sobre o Arouca dão-lhe créditos junto de Amorim. Mas também Sarabia se tem mostrado regular nesta época, somando sete golos e sete assistências em 20 jogos da Liga.Além deste trio, há ainda Nuno Santos, que tem agarrado todas as oportunidades para se mostrar, e confirmar que é uma solução válida (tem 5 golos e 6 assistências em 24 jogos na Liga). Também Marcus Edwards se mostrou em bom nível frente ao City. Amorim vai sentir dores de cabeça para compor o ataque frente ao Moreirense, na segunda-feira (20h15).O Sporting revelou esta sexta-feira que pagou 16,8 cêntimos por cada VMOC ao BCP, abaixo dos 30 cêntimos acordados em 2019. A dívida que valia 83,4 milhões de euros foi recomprada por 14 M € (um desconto de 69,4 M € ou 83%). O BCP explicou que "o preço minimiza as perdas" do banco.