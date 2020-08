Regresso de Quaresma divide FC Porto

Ricardo Quaresma quer voltar ao FC Porto, mas enfrenta resistência em parte da estrutura dos dragões. A última palavra será sempre de Sérgio Conceição, que tem outras prioridades para o reforço do atual plantel, mesmo sabendo da situação financeira difícil que o clube atravessa.

O extremo internacional português, que fará 37 anos em setembro, tem o seu passe na mão, pelo que chegaria ao clube do coração a custo zero. Quaresma tem o sonho de terminar a carreira vestido de azul-e-branco e há quem apoie a hipótese na SAD.

São já conhecidos outros alvos - e posições - que Sérgio Conceição vê com outra prioridade, desde logo os avançados Taremi (Rio Ave) e Toni Martínez (Famalicão). Só que o problema continua a ser a falta de venda de ativos dos dragões, com o mercado ainda parado nesse sentido e pouca procura dos jogadores que o técnico portista considera vendáveis.

Entretanto, no segundo dia de trabalhos no Olival, destaque para a chamada de Diogo Queirós, que até agora treinava com a equipa B. O central de 21 anos, que esteve emprestado ao Mouscron, da Bélgica, durante a temporada passada, fez subir para 28 os jogadores ao serviço de Sérgio Conceição no Olival.

Um grupo que continua sem integrar Nakajima, ainda afastado depois de se recusar a treinar na retoma da competição após a paragem devido à Covid-19.



Zé Luís está em isolamento profilático, enquanto o Besiktas volta a ser apontado como possível destino do avançado.