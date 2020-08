"Regresso do público aos estádios está ser analisado e ponderado", admite Graça Freitas

A diretora-geral da Saúde garantiu esta sexta-feira que a possibilidade de o público regressar aos estádios de futebol está a ser "analisada e ponderada".

Graça Freitas, que participou na cerimónia do sorteio das competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, não se quis comprometer com datas, lembrando que "tudo vai depender da evolução da doença [covid-19] no país".

"Não é uma situação posta de parte. Está a ser analisada e ponderada. Veremos como a doença se vai comportar para saber como podemos diversificar as nossas atividades", disse.