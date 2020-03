'Rei dos frangos', amigo de Vieira, tem 16,3% do Benfica

O amigo do presidente do Benfica, José António dos Santos, líder do Grupo Valouro, veio esta quarta-feira esclarecer em comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que aumentou a sua participação na SAD encarnada para 16,3%.Diretamente, José António Santos detém 13,62%. Através do Grupo Valouro SGPS, de que é presidente, comprou mais 450 mil ações (1,95%), e através da sociedade Avibom, comprou mais 172.166 ações (0,74%).Recorde-se que a CMVM tem, repetidamente, pedido esclarecimentos ao Benfica sobre as condições da Operação Pública de Aquisição (OPA) que lançou sobre 28,06% do capital da SAD, em especial sobre a obrigação de comprar a participação do próprio Vieira.