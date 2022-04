'Rei dos Frangos' oficializa fim do acordo com investidor norte-americano John Textor

José António dos Santos, conhecido pelo Rei dos Frangos, comunicou nesta segunda-feira à SAD do Benfica que no passado dia 29 de março chegou a acordo com o investidor norte-americano John Textor para colocar um ponto final definitivo aos acordos outrora existentes. "As partes aceitaram colocar termo, com efeitos imediatos, aos acordos previstos, extinguindo por completo todos e quaisquer efeitos decorrentes dos mesmos", lê-se no documento enviado pelas águias à CMVM.Recorde-se que o maior acionista individual da SAD dos encarnados tinha um acordo com John Textor tendo em vista a venda de um total de 5.750.000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 25% do capital social da Benfica SAD. As partes já haviam acordado a 31 de dezembro de 2021 no sentido de considerarem suspensas as obrigações contratuais.Em atualização