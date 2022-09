Vitória histórica. Um triunfo da resiliência, construído nos últimos minutos da partida com raça e muita inteligência coletiva, e de Rúben Amorim, que sacou dois coelhos da cartola que viriam a decidir a partida. Dez anos depois, o Sporting voltou a vencer uma equipa inglesa para as competições europeias, por 2-0, com golos de Paulinho (90’) e Arthur (90+3’).









