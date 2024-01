Rei Leão enche a barriga com gansos tenrinhos

São golos, senhor, são golos. Reza a lenda que este mesmo Sporting vinha de um jogo marcado pela ineficácia. A multiplicação desta segunda-feira não foi um milagre, mas foi certamente de sonho. Cinco remates certeiros só na primeira parte. Mais três na segunda. O líder atropela o Casa Pia e segue na frente e em frente.









A história deste encontro conta-se, pois, pelos golos. E por pouco faltavam as linhas para tal. O festim abriu aos 14’: livre de Nuno Santos e o capitão Coates a começar a sublinhar da melhor maneira o jogo 350 no Sporting. Cabeceamento e 1-0.

Era apenas o primeiro sinal da conjugação de um leão faminto com uns gansos tenrinhos. A seguir, perda de bola em zona proibida e quem não perdoa é Gyokeres, servido na bandeja de Pote. 2-0.









Leia também Bicicleta de Arthur Cabral trepa montanha Dois golos e só mais dois minutos até ao terceiro. Agora foi Hjulmand a servir Pedro Gonçalves e outra lá para dentro. E nesta espécie de golo compressor, é preciso pausar para apreciar o túnel que Nuno Santos faz a um adversário antes do penálti sofrido e convertido por Viktor Gyokeres. 30 minutos, quatro golos. Arrasador.

Dava a ideia que isto era cada tiro... cada ganso. O Casa Pia substituiu um dos centrais - para evitar um descalabro maior por eventual expulsão. Era uma espécie de bandeira branca, em pedido de clemência. Sem resultado.





Ainda antes do intervalo, Francisco Trincão fez o quinto e levou para o intervalo uma vantagem já não se via num jogo de campeonato em Alvalade desde 1973 - com o Beira-Mar, e acabou 5-2. Para mal dos pecados do Casa Pia, houve de facto mais golos, mas para os homens de Amorim, que até se deu ao luxo de rodar a equipa. Catamo regressou, viu e marcou o sexto. Coates bisou para os sete e Trincão bisou para os oito, com outro golaço numa noite de futebol perfumado. Rosas em janeiro? São golos, senhor, são golos.