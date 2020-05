Relação afasta juiz de caso Rui Pinto por "atitude jocosa"

O juiz Paulo Registo foi afastado do julgamento de Rui Pinto pelo Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) por ter assumido uma "atitude jocosa" em relação ao criador do Football Leaks e à ex-eurodeputada Ana Gomes.

Segundo está escrito no acórdão assinado pelos desembargadores Alda Tomé Casimiro, Anabela Simões Cardoso e Cid Geraldo, a que o CM teve acesso, tal comportamento deveu-se ao facto de Paulo Registo ter colocado ‘gosto’ numa publicação das redes sociais às seguintes duas apreciações: "Rui Pirata Pinto a bisbilhotar" e "Ana heroína Gomes a bradar aos quatro ventos". O TRL salienta que Ana Gomes, "publicamente", tem "tomado partido" pelas ações de Rui Pinto. Noutro ponto do acórdão, os desembargadores afirmam que a mesma atitude jocosa é evidente noutro ‘gosto’ de Paulo Registo num post que "mostra um veículo automóvel que na matrícula ostenta ‘Porto’, dizendo que se trata da ‘Bomba de Rui Pinto’".

Perante tais ‘gostos’, o TRL - que desvalorizou os factos de Paulo Registo ser adepto do Benfica e comentar arbitragens dos jogos do seu clube com o FC Porto - não tem dúvidas em concluir que o juiz "é suscetível de gerar suspeitas, a um cidadão médio, sobre a sua capacidade de se manter equidistante e imparcial", pelo que "ocorre legítimo fundamento" para aceitar a escusa requerida pelo magistrado do julgamento em que são arguidos Rui Pinto e o advogado Aníbal Pinto.

A defesa de Rui Pinto apresentou um pedido de recusa de Paulo Registo, que não foi apreciado mas cuja documentação foi fundamental para o afastamento do juiz. Paulo Registo sai do caso Rui Pinto - vai ser julgado por 90 crimes, entre os quais um de extorsão na forma tentada, ao fundo Doyen - mas continua no coletivo do processo e-Toupeira, em que um dos arguidos é Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica.