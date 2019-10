"Demitir-me? Ridículo": Frederico Varandas reage à contestação dos sócios

"Demitir-me? Ridículo". Foi desta forma que Frederico Varandas reagiu à contestação dos sócios leoninos após ser conhecido o resultado dos votos no relatório de contas do Sporting.O presidente leonino, à saída do recinto onde decorreu a Assembleia Geral, apontou que "no Sporting vai sempre imperar a democracia". No entanto, e confrontado com o facto de mais sócios terem votado contra do que a favor, Varandas escusou-se a responder.O relatório de contas do Sporting foi esta noite aprovado à tangente, no entanto, houve mais sócios a votar contra o relatório.Num universo de 1352 sócios, que representam 7431 votos, 596 votaram a favor e 756 votaram contra. Ou seja, se cada sócio representasse um voto, este relatório teria falhado.Feitas as contas, os 596 sócios que votaram a favor representaram um total de 3935 votos face ais 756 sócios que representam 3496 votos.Esta forma de voto acontece devido ao número de votos que cada associado possui.Este relatório, relativo a 2018/2019, apresenta um resultado líquido positivo a rondar os 141 mil euros.

A assembleia-geral, que decorreu no pavilhão João Rocha, em Lisboa. Depois de em 2017/18 os 'leões' terem apresentado um lucro a rondar os dois milhões de euros, o emblema de Alvalade mantém-se com saldo positivo, embora com uma queda drástica.