Assim que Hugo Miguel fez soar o apito final no Sp. Braga-FC Porto (1-0), todas as atenções se centraram nas reações dos portistas, que durante o jogo se queixaram de três penáltis por marcar e nenhum foi atendido. No meio da contestação ao juiz da Associação de Futebol de Lisboa, o administrador da SAD e delegado ao jogo, Luís Gonçalves, viu o cartão vermelho. O relatório explosivo do árbitro, a que Record teve acesso, detalha as palavras que motivaram a expulsão do dirigente portista.