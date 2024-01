Um relatório interno do Benfica, elaborado antes do arranque da época 2022/23, já indicava João Neves como um valor seguro e com potencial para ser melhor do que João Moutinho. O Mais Sport sabe que no departamento de formação do Benfica apontava-se Neves, então com 17 anos, como estando pronto para subir à equipa principal.









