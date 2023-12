The FIFA Puskas Award Finalists! ?



Julio Enciso

Guilherme Madruga

Nuno Santos



Watch the final three. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2023

O golo de letra de Nuno Santos frente ao Boavista (3-0), na 24ª jornada da última temporada, está entre os três finalistas do prémio Puskás.O jogador do Sporting terá na corrida ao prémio a concorrência de Julio Enciso, com um golo marcado no Brighton-Manchester City, a 24 de maio, e Guilherme Madruga, com o tento apontado no Novorizontino-Botafogo, a 27 de junho.O prémio será entregue na gala 'The Best', da FIFA, a 15 de janeiro do próximo ano.