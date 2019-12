Renan amuado com perda de titularidade no Sporting

O guarda-redes brasileiro Renan mudou a sua atitude para com o jovem Luís Maximiano desde que perdeu a titularidade na equipa do Sporting, apurou oRenan sempre foi um grande apoio no crescimento de Maximiano com a sua experiência e conselhos. Contudo, este comportamento alterou-se de forma significativa desde que Max assumiu a titularidade na equipa de Jorge Silas. Desde esse momento, sabe o, o brasileiro deixou praticamente de falar com o jovem.O ambiente passou a ser um pouco mais tenso, mas sempre com grande profissionalismo das duas partes.O desagrado de Renan é tão grande que até já admite deixar Alvalade no mercado de inverno, caso surja uma boa proposta. Os leões pagaram apenas um milhão de euros pelo guarda-redes e blindaram-no com um contrato até 2023 e uma cláusula de 60 milhões.O brasileiro, de 29 anos, não esconde que pretende jogar mais e por isso mesmo está recetivo à mudança. E o destino até pode ser a Alemanha, onde há um clube interessado. Frederico Varandas já disse que não há inegociáveis e já está a tratar da renovação de Maximiano.Ilori garante que o Sporting está a melhorar a cada semana que passa. "Tivemos alguns altos e baixos, mas nota-se mais estabilidade nesta última fase e isso é importante e um bom sinal para o resto do campeonato. Há muitos sinais positivos para 2020", disse, em declarações à Sporting TV. O central revelou também o que Silas tem pedido ao grupo nas últimas semanas. "Concentração, muita posse de bola e procurar marcar o maior número de golos. Temos de tentar ser mais eficazes lá na frente", confidenciou o defesa.