Renan e coates preocupam Silas

A ausência do guarda-redes Renan Ribeiro e do defesa-central Coates no treino de domingo do Sporting está a gerar grande preocupação na equipa técnica, que corre o risco de não poder contar com os jogadores para o jogo de quinta-feira, com o PSV, para a Liga Europa.Titularíssimos da equipa de Jorge Silas, Renan e Coates voltaram este domingo a fazer tratamentos e trabalharam no ginásio. Renan apresenta queixas no adutor direito, enquanto Coates debate-se com uma lesão muscular, de baixo grau, na coxa direita.O departamento médico leonino está, assim, numa corrida contra o tempo. O caso do guarda-redes parece ser mais complicado, pelo que o jovem Maximiano está preparado para ser titular frente ao PSV.Integrados no plantel estiveram Battaglia e Fernando, reforço emprestado pelo Shakhtar Donetsk que ainda não fez qualquer jogo. Destaque ainda para o regresso de Borja, já recuperado de uma síndrome gripal. Os leões voltam a treinar esta segunda-feira pelas 10h00.Entretanto, vários sócios e adeptos reuniram-se este domingo em Coimbra no congresso ‘O que farias pelo teu Sporting’. As intervenções acentuaram a importância dos núcleos e, no futebol, a defesa de um modelo estratégico assente na formação.Foi também apresentada uma proposta para ultrapassar a desconfiança nos resultados eleitorais, com a criação de uma comissão eleitoral independente. "Estivemos aqui pelo Sporting a debater ideias para o futuro", referiu Nuno Sousa, da organização.