Renato Paiva faz ponte para regresso de Jorge Jesus ao Benfica

Renato Paiva é um dos nomes mais falados na Luz para fazer a ponte até ao regresso de Jorge Jesus ao Benfica. O técnico da equipa B dos encarnados pode render já Bruno Lage, caso a equipa perca pontos, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, jogo da 27ª jornada da Liga que se realiza na quarta-feira. Tal como o CM noticiou este domingo, Lage deve mesmo deixar os encarnados, se não conseguir vencer o Rio Ave.

O CM soube, ainda, que o nome de Renato Paiva saltou para a mesa de Luís Filipe Vieira, depois de as águias desperdiçarem a vantagem de 7 pontos que chegaram a ter em relação ao FC Porto. Entretanto, o campeonato foi interrompido devido à pandemia de Covid-19 e Vieira decidiu manter Lage. Contudo, duas partidas após a retoma, as águias somaram fracas exibições, dois pontos em seis possíveis e deixaram fugir o FC Porto, que lidera a Liga com dois pontos de vantagem.

De acordo com fontes contactadas pelo CM, a permanência de Renato Paiva na equipa principal será apenas até final da temporada, altura em que o Benfica terá um novo treinador. O preferido de Luís Filipe Vieira é o ‘amigo’ Jorge Jesus. Contudo, tal regresso só deverá acontecer se for cancelada a Taça dos Libertadores.



O CM sabe que o treinador de 65 anos garantiu aos dirigentes do ‘Fla’ e a um grupo de influentes jogadores que permanecerá no clube se a ‘Champions’ da América do Sul for realizada. Isto porque o treinador português tem como objetivo máximo, nesta segunda temporada no comando técnico do clube do Rio de Janeiro, vencer o Mundial de Clubes - na época passada perdeu (0-1) na final diante dos ingleses do Liverpool -, o que só poderá suceder se a Libertadores for disputada. Se Jorge Jesus falhar, Luís Filipe Vieira tem outros técnicos referenciados, como Luís Castro e Vítor Pereira - na linha da frente - e ainda Marco Silva e Leonardo Jardim.



PORMENORES

Um homem da casa

Renato Paiva tem 50 anos e trabalha na formação do Benfica desde 2004/05. Pelas suas mãos já passaram praticamente todos os escalões do emblema da Luz, tendo começado nos sub-10. Levou os sub-17 ao título nacional em 2017/18.



Sucedeu a... Bruno Lage

Está há época e meia ao comando técnico da equipa B do Benfica, tendo sucedido... a Bruno Lage. Nesta temporada, até ao cancelamento da II Liga, seguia com a equipa no 14º lugar.



Estágio com Carvalhal

Sem passado de futebolista, Renato Paiva fez o seu primeiro estágio como treinador de futebol com Carlos Carvalhal, no Vitória de Setúbal.



Pior série pode acontecer em Vila do Conde

O Benfica pode fazer na quarta-feira, em Vila do Conde, a pior série de resultados numa época da sua história caso não vença o Rio Ave. O empate em Portimão fez o ‘onze’ de Lage igualar os de José Antonio Camacho e Fernando Chalana em 2007/08.



Defesa jovem e do Seixal

Bruno Lage prepara-se para lançar, ao que tudo indica, um quarteto defensivo cem por cento ‘fabricado’ no Seixal. Face às lesões de Jardel e Grimaldo, bem como o castigo de André Almeida, o técnico vai apostar em Tomás Tavares (direita), Rúben Dias e Ferro (no eixo) e Nuno Tavares (esquerda) no duelo em Vila do Conde, na quarta-feira (20h15 Sport TV1). Um quarteto jovem com uma média de idades de 21,25 anos. Dos quatro, apenas Rúben Dias tem sido titular absoluto do conjunto encarnado desde a temporada passada.