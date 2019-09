Renato Sanches ruma ao Lille. Franceses pagam 20 milhões de euros

Renato Sanches é oficialmente jogador do Lille. O jovem português de 22 anos sai assim do Bayern Munique, clube para o qual se transferiu, em 2016, oriundo do Benfica. Os franceses preparam-se para desembolsar cerca de 20 milhões de euros pelo passe do jogador - a transferência mais cara da história do clube.Com este negócio, o clube da Luz conseguirá um encaixe financeiro de cerca de 500 mil euros através do mecanismo de solidariedade da FIFA, que reserva parte do valor das transferências para os clubes que formaram os jogadores entre os 12 e os 23 anos. Como Renato Sanches representou os encarnados entre os 10 e os 18 anos, a SAD benfiquista tem direito a 2,5 por cento.Em 2016, o Bayern foi à Luz buscar Renato Sanches por 35 milhões de euros, mais 45 por objetivos. O internacional português chegou à Liga alemã com rótulo de estrela, mas não conseguiu afirmar-se em campo. Recentemente, foi multado pelo clube em cerca de 10 mil euros por ter abandonado a Allianz Arena sem efetuar o treino obrigatório no pós-jogo com o Hertha Berlim (2-2) - depois do qual manifestou a vontade de sair. Entretanto, o diretor desportivo do Bayern, Hasan Salihamidžic, reagiu à saída de Renato: "Deu tudo pela equipa. Agradecemos por isso."