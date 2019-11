Renovação de Bruno Lage pelo Benfica à espera de Jorge Jesus

O processo de renovação de Bruno Lage só será retomado na próxima semana, depois de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, saber se Jorge Jesus continuará ou não no Flamengo, apurou oO novo vínculo do atual treinador, campeão na época passada, esteve praticamente fechado, mas a campanha europeia da equipa em 2019/2020 veio interromper o processo. Vieira entende também que, nesta altura, Bruno Lage não tem conseguido potenciar os jovens valores da formação, tal como fizera na época passada, nomeadamente com João Félix, Ferro e Florentino Luís. É por isso que o nome de Jorge Jesus surge na equação. O técnico que levou o Benfica à conquista do título de campeão em três ocasiões (entre 2009 e 2015) esteve perto da Luz no inverno passado, após a saída de Rui Vitória, mas Luís Filipe Vieira acabou por apostar em Lage, que conduziu o clube da Luz à conquista do título.Nesta altura, não está nos planos de Vieira substituir o atual técnico, até porque as águias lideram e estão em todas as frentes, sendo que a continuidade nas provas europeias é um cenário complicado.Jorge Jesus e o presidente das águias mantêm uma relação muito próxima. E, por isso, não se estranha que Vieira queira saber qual o futuro imediato do técnico do ‘Fla’, que, sábado, pode conquistar a Taça Libertadores (diante do River Plate) e ser campeão brasileiro. Se decidir ficar no Brasil, a SAD avançará, após o jogo com o Vizela, para a renovação de Lage, com os valores há muito decididos: dois milhões de euros anuais, mais prémios por objetivos.Pizzi e Rúben Dias, que estiveram ao serviço da seleção de Portugal, vão hoje integrar o treino das águias em pleno, depois de ontem terem feito trabalho de recuperação.O jogo de sábado (20h45) entre o Vizela e o Benfica (4ª eliminatória da Taça de Portugal) deverá registar casa cheia (7 mil espectadores). Ontem ainda estavam disponíveis ingressos para adeptos do Benfica (os preços variam entre os 15 € e os 20 €).A Benfica SGPS lançou ontem uma OPA parcial sobre 28% do capital da Benfica SAD ao preço de cinco euros por ação. A operação deverá ascender a um máximo de 32 milhões de euros. A SAD não sairá da Bolsa.