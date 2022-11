O empresário de Grimaldo vai deslocar-se a Lisboa, na próxima semana, a pedido dos dirigentes do Benfica. Segundo apurou o CM, trata-se de uma derradeira tentativa dos responsáveis da SAD do emblema da Luz para provocar a renovação do contrato do lateral espanhol de 27 anos.



A questão tem-se arrastado, sem avanços.









