Renovação de Otávio custa quase 17 milhões de euros ao FC Porto

O FC Porto pagou quase 17 milhões de euros pela renovação de Otávio. No relatório e contas relativo à época 2020/21, o clube revela que gastou 16 945 662 euros em "custos adicionais", que correspondem ao prémio de assinatura do jogador recebeu e à comissão que os seus representantes receberam.No documento, o FC Porto não especifica o valor do prémio de assinatura, mas revela que a "celebração e/ou renegociação de contratos de trabalho, nomeadamente no que se refere a prémios de assinatura" implicou um gasto "no montante de 14 990 711 euros relativos, essencialmente, ao jogador Otávio". Ou seja, os custos de intermediação terão rondado os 2 a 3 milhões de euros, ficando o jogador com cerca de 14 a 15 milhões dos 17 milhões que a sua renovação custou.Em março deste ano, a três meses de terminar o vínculo aos dragões, Otávio aceitou prolongar a ligação até 2025. Sabe-se, agora, o custo dessa operação, que não implicou um reforço da percentagem do passe na posse dos azuis-e-brancos. O FC Porto continua a deter 67,5% dos direitos económicos do médio, pelo que só receberá dois terços do valor de uma hipotética futura venda.O forte investimento na renovação de Otávio foi conhecido pouco mais de 24 horas depois de Pinto da Costa ter dito que "a SAD não renovará com nenhum jogador que custe seis milhões de euros por ano", justificando assim as saídas a custo zero de Herrera, Brahimi ou Marega nas últimas épocas.Como o prémio de assinatura de Otávio é referente a um período de 4 épocas, implica um gasto mínimo de 3,5 milhões de euros anuais. Como tal, a única forma de cumprir o teto definido pelo presidente portista é se o jogador tiver um salário de 2,5 milhões de euros brutos por ano, qualquer coisa como 1,25 milhões líquidos.Esta solução permitiria ao FC Porto poupar nos custos com pessoal, pois os vencimentos têm de descontar para a Segurança Social, o que não acontece com os prémios de assinatura. Além disso, ao incluir os milhões pagos a Otávio na rubrica das aquisições, o FC Porto pode usar o valor referido para abater nas contas do IVA com o fisco.