A SAD do FC Porto tem como prioridade na gestão de curto e médio prazo do plantel a renovação de Vitinha. O médio de 22 anos, que desempenhou papel importante nas conquistas do clube nesta época, termina contrato em 2024 e tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. O objetivo dos responsáveis do emblema azul-e-branco é prolongar desde já o vínculo e com isso garantir também a ampliação da cláusula para um valor que permita outra margem negocial numa futura venda.









