Amorim tem contrato até 2024 e a renovação está em cima da mesa. Paguei 10 milhões de euros por ele, mas hoje até pagava 15 milhões”, disse ontem Frederico Varandas, presidente do Sporting, em defesa do técnico leonino, apesar de já ter sido eliminado da Liga dos Campeões, da Taça de Portugal e de estar a 12 pontos do líder do campeonato, o Benfica.









