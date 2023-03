Gonçalo Ramos é a estrela mais cintilante do Benfica mas fora de campo está descontente, sabe o CM. O avançado está irritado com o presidente Rui Costa por este lhe ter prometido a renovação no início da temporada, situação que ainda não conheceu evolução.



Gonçalo Ramos tem contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão de 120 milhões.









