Rúben Amorim está a pressionar a direção de Frederico Varandas para tratar dos processos de renovação mais prementes até janeiro, altura em que terá início a fase das decisões da temporada, entre elas a luta pela reconquista do título, apurou o CM.O treinador leonino pretende com as renovações que estão em curso premiar e dar tranquilidade aos jogadores, de forma a poderem concentrar-se na sua missão de jogar futebol até ao final da época.