"Renovar o título seria especial": Renato Sanches sobre arranque da Liga das Nações

"Renovar o título seria algo muito especial para nós e para todos os portugueses." Foi desta forma que Renato Sanches abordou esta terça-feira o arranque da Liga das Nações, prova da UEFA que Portugal venceu em 2018, no ano de estreia.O médio antecipou a receção à Croácia (sábado, no Estádio do Dragão), primeiro jogo no grupo 3, que inclui ainda França e Suécia. "A Croácia tem uma equipa muito boa, mas vamos dar o nosso melhor. Queremos ganhar o jogo. Não somos favoritos, mas não somos inferiores. Temos uma grande seleção", afirmou o jogador do Lille.Este será o primeiro jogo da Seleção em 2020, depois de a pandemia ter afetado o calendário das provas de seleções. "Alguns jogadores ainda estão em pré-época e temos de nos habituar a este novo estilo de vida por causa da Covid-19. É uma situação desagradável para todos nós. Temos de entrar neste mundo e substituir o antigo mundo que tínhamos. Faz parte da vida e temos de dar o nosso melhor", explicou Renato Sanches.A Seleção volta a treinar esta quarta-feira (10h30), na Cidade do Futebol, depois de Fernando Santos ter contado esta terça-feira com os 25 jogadores convocados. O treino desta quinta-feira já será no Dragão, palco do primeiro jogo de Portugal na competição.