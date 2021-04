Francisco Ferreira ainda não conseguiu recuperar da agressão que sofreu na 2ª feira à noite, em Moreira de Cónegos, por parte do empresário Pedro Pinho. Encontra-se em choque e muito receoso. Teme ser alvo de represálias. Contactado pelo CM, o repórter de imagem da TVI deu conta do estado em que se encontra. "Não tenho ainda condições para falar com ninguém", disse.Fonte próxima do repórter ...