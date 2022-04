"Respeito e compaixão": Cristiano Ronaldo agradece homenagem com aplausos em Anfield após perder filho

Cristiano Ronaldo quebrou esta quinta-feira o silêncio sobre a homenagem prestada pelos adeptos ingleses, que na terça-feira aplaudiram efusivamente o craque (ao minuto 7) em Anfield, no jogo do Liverpool frente ao Manchester United. O momento serviu de homenagem e solidariedade com CR7, que anunciou esta segunda-feira que um dos gémeos que esperava com Georgina morreu no parto.

"Um mundo…Um desporto… Uma família global… Obrigado, Anfield. Eu e a minha família nunca esqueceremos este momento de respeito e compaixão", escreveu o futebolista português nas redes sociais, com um vídeo da homenagem em Anfield.



View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)