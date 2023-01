O resultado do dérbi com o Benfica vai influenciar de forma decisiva a abordagem do Sporting ao resto da temporada e, em caso de nova derrota, ficarão definidas algumas vendas e dispensas do plantel, apurou o Correio da Manhã.



A derrota com o Marítimo (1-0) na última jornada veio estragar os planos de recuperação do Sporting.









