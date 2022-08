Fernando Chalana nasceu em casa humilde, no Barreiro. Mas aos seis anos já lhe luzia ouro no pé esquerdo, quando jogava à bola com os mais velhos. Ali, nas ruas do Lavradio, o craque era ele. O Mundo é que ainda não sabia. Sonhava ser ‘jogador da bola’. Mas só aos 14 anos, depois de uma experiência no atletismo, deu vazão a esse desejo.









