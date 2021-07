O futuro do Benfica está a ser decidido esta terça-feira numa reunião magna da direção do Benfica. A CMTV sabe que Rui Costa só aceita ser presidente com a convocação de eleições no clube.



Para Rui Costa só há um caminho para o Benfica, marcar eleições assim que possível, mas antes disso é preciso concluir o empréstimo obrigacionista, há que disputar também o acesso à Champions e há ainda o fim do mercado de transferências, no dia 30 de agosto.

A CMTV sabe que o processo eleitoral so deverá ser iniciado em setembro. A marcação de eleições vai ser feita através da demissão em bloco da direção do clube. Um vice-presidente disse mesmo à CMTV que quando Rui Costa pedir eleições, todos se demitem e a direção cai, com a consequente marcação de eleições.