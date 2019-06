Reuniões em Madrid para acertar detalhes da transferência de João Félix

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Foram longas horas de negociação entre os responsáveis do At. Madrid, João Félix e o seu empresário, Jorge Mendes. O encontro começou cedo, prolongou-se ao longo do dia de terça-feira e terminou a contento de todas as partes.O Atlético de Madrid vai pagar os 120 milhões de euros exigidos pelo Benfica e João Félix aceitou a proposta salarial, que ronda os sete milhões de euros líquidos anuais.... < br />