Revelados os três finalistas do prémio 'The Best' da FIFA

O extremo argentino Lionel Messi, o avançado francês Kylian Mbappé e o ponta de lança norueguês Erling Haaland são os finalistas do prémio 'The Best', que distingue o melhor futebolista da atualidade, anunciou a FIFA esta quinta-feira.O médio português Bernardo Silva, colega de equipa de Erling Haaland nos ingleses do Manchester City, estava entre os 12 nomeados. A entrega dos prémios 'The Best' nas diferentes categorias decorre a 15 de janeiro de 2024, em Londres.Em 2022, Lionel Messi, atualmente ao serviço dos norte-americanos do Inter Miami, venceu o prémio da FIFA.